Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi
61 yaşındaki Menekşe Güler'in hikayesi herkesi derinden sarstı. Kayseri'den oğlu Garip'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına gelen Menekşe, babası Ali Armut tarafından çiftçi Ali Aktepe isimli kişiye başlık parası karşılığında verildiğini bu birliktelikten Garip isimli bir oğlu olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, babasının oğlunu satmış olabileceğini söyleyerek, Müge Anlı'dan evladını bulmasını istedi. Bugün şoke edici bir gelişme yaşandı.