Menekşe Teyze'nin yaşadıklarının bununla da bitmediği öğrenildi. Menekşe Teyze, babasının daha sonra kendisini evli ve çocuğu olmayan bir adama sattığını söyleyerek, "3 ay onların evinde kaldım. Çocuğum olmadı sonra beni geri gönderdiler. Daha sonra evli ve 8 çocuklu bir adama verdi babam. O birliktelikten bir kızım oldu. O kızım vefat etti. Orada sürekli dayak yiyordum. Sonra ben kaçtım" dedi.