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Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

61 yaşındaki Menekşe Güler'in hikayesi herkesi derinden sarstı. Kayseri'den oğlu Garip'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına gelen Menekşe, babası Ali Armut tarafından çiftçi Ali Aktepe isimli kişiye başlık parası karşılığında verildiğini bu birliktelikten Garip isimli bir oğlu olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, babasının oğlunu satmış olabileceğini söyleyerek, Müge Anlı'dan evladını bulmasını istedi. Bugün şoke edici bir gelişme yaşandı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Menekşe Güler oğlunu buldu mu?

61 yaşındaki Menekşe Güler'in hikayesi herkesin yüreğini sızlattı.

Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

Kayseri'den oğlu Garip'i aramak için Müge Anlı stüdyolarına gelen Menekşe Teyze, babası Ali Armut tarafından 16 yaşındayken çiftçi Ali Aktepe isimli kişiye başlık parası karşılığında verildiğini söyledi.

Menekşe Güler oğlunu buldu mu?

Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

Menekşe Teyze, babasının 6 aylık hamileyken kendisini geri aldığını ve eşi Ali Aktepe'den para istediğini söyledi. Aktepe'nin bu parayı veremediğini söyleyen yaşlı kadın başından geçenleri şu şekilde anlattı:

Ali evimize geldi ama babam beni geri vermedi. Daha sonra oğlum dünyaya geldi. Oğlumu benim kucağıma vermediler. Annem çocuğun adını Garip koydu. Babam babasına vereceğim diye oğlumu 4 aylıkken götürdü. Ancak babası da kabul etmemiş. Babası sonradan yeniden evlendi. Babam anlattığına göre Kayseri'de bir camiye girmiş. Çocuğu orada bırakmış.

Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

MÜGE ANLI ŞOKE OLDU

Müge Anlı dinledikleri karşısında şoka girerek, "Bunlar nasıl bir hayatlar?" dedi. Menekşe Teyze'nin kardeşleri, "Babam Menekşe'ye çeyiz yapmak için başlık parası aldı" şeklinde konuştu. Menekşe Teyze bu iddiaları yalanladı.

Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

Menekşe Teyze'nin yaşadıklarının bununla da bitmediği öğrenildi. Menekşe Teyze, babasının daha sonra kendisini evli ve çocuğu olmayan bir adama sattığını söyleyerek, "3 ay onların evinde kaldım. Çocuğum olmadı sonra beni geri gönderdiler. Daha sonra evli ve 8 çocuklu bir adama verdi babam. O birliktelikten bir kızım oldu. O kızım vefat etti. Orada sürekli dayak yiyordum. Sonra ben kaçtım" dedi.

Müge Anlı Menekşe Güler oğlunu buldu mu?

Menekşe Teyze şu an bir kızı olduğunu söyleyerek, "Benden 35 yaş büyük birisi ile evlendim. O da vefat etti. O kocam çok iyiydi. 22 sene yaşadık" ifadelerini kullandı.

Menekşe Güler oğlunu buldu mu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi duyurdu: Yayın ihbar kabul edildi

MÜGE ANLI SICAK GELİŞMEYİ DUYURDU

Müge Anlı, bugün güzel haberi verdi. Anlı, 45 yıl önce annesinden koparılan Galip'e ilişkin "Kocasinan eski otogarındaki mescide bırakılmış. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü, Garip'in akıbetiyle ilgili araştırma yapacak" ifadelerini kullandı. Menekşe Güler, "Ali sağlıklı olsa ona giderdim. Hala gözüm onda ama bu saatten sonra olmaz" diye konuştu.