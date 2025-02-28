GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

🎬 Gassal, ölümle yüzleşen ve hayatını yeniden şekillendirmeye çalışan Baki'nin derin bir yolculuğa çıkışını anlatıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşinden giden Baki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan geçmişiyle yüzleşip hayatın anlamını keşfetmeye çalışıyor. Bu duygusal serüven, yalnızlık, ölüm korkusu ve yaşamın anlamı üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

🎬 Gassal dizisi, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi bir şekilde sorguluyor. Kara komedi türündeki yapım, Sümeyye Karaarslan'ın kaleminden çıkarken, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde ekranlara yansıyor. Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen bu yapım, izleyiciyi düşündürürken güldürmeyi de başarıyor.