865 bini aşkın kişi iş buldu! Acilen 21 binden fazla işçi aranıyor! Şubat 2021 İŞKUR personel kadro ve maaşları...
Geçtiğimiz yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla bu yıl 865 binden fazla vatandaş iş sahibi oldu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre acilen 21 bin üzerinde personel arandığı bilgisi paylaşıldı. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde yer alan ilanları inceleyebilir ve aradığınız mesleği yazıp kendinize uygun iş fırsatlarını inceleyebilirsiniz. İşte Şubat 2021 İŞKUR personel kadro ve maaşları...
Şubat ayı yeni işçi ve personel alımı ilanları İŞKUR'un internet sitesi üzerinden duyuruldu. İş arayışı olan vatandaşlar ise mesleklerine dair alanlarla ilgili ilanları incelemek için araştırmalara koyuldu. Geçen yıl 865 binden fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 21 binden fazla açık iş ilanı yer alıyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak aradığı alanla ilgili işlere kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.