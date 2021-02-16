865 bini aşkın kişi iş buldu! Acilen 21 binden fazla işçi aranıyor! Şubat 2021 İŞKUR personel kadro ve maaşları...

Geçtiğimiz yıl Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanan ilanları aracılığıyla bu yıl 865 binden fazla vatandaş iş sahibi oldu. Son olarak kurumun sitesinde yer alan bilgilere göre acilen 21 bin üzerinde personel arandığı bilgisi paylaşıldı. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda İŞKUR internet sitesinde yer alan ilanları inceleyebilir ve aradığınız mesleği yazıp kendinize uygun iş fırsatlarını inceleyebilirsiniz. İşte Şubat 2021 İŞKUR personel kadro ve maaşları...