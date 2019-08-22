Müge Anlı geri dönüyor! İşte yeni sezon başlama tarihi... Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparken geride kalan programlarda Palu ailesi, Çam ailesi ve Ecrin Kurnaz gibi birçok konu ele alındı. 2008 yılından bu yana atv ekranlarının vazgeçilmez programı haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar konularını işledi... Sezon arası veren Müge Anlı, yaz döneminde Güven Bana adlı programı sunmaya başladı. Aylar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara dönüyor. Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi.
22.08.2019 09:44
- Son Güncelleme: 22.08.2019 09:59
2008 yılından beri yüzlerce kayıp bulan, onlarca cinayeti açığa kavuşturup kavuşamayanları buluşturan Müge Anlı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitleyecek.
Yeni sezonu merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının, ne zaman yayına başlayacağı ise belli oldu.
Yaz sezonunda ATV'de Güven Bana programını sunmaya başlamasıyla izleyicisinden geri kalmayan ünlü sunucu, 2 Eylül'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla ekranlara dönüyor.
MÜGE ANLI'DA İŞLENEN CİNAYETLER VE OLAYLAR
ATV ekranlarında 2008 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert inanması güç, film senaryolarından çıkmış konu ve konuklarıyla izleyiciyi ekran başına bağlıyor.
Müge Anlı'da, cinayetler, kayıplar, çocuk istismarı, şiddet ve nice olay ele alındı. İçlerinden bazıları var ki hala hafızalarda. Bizde sizler için Müge Anlı'nın programında çözülen olayları derledik. Hatırladıkça inanamayacaksınız.