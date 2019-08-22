Müge Anlı geri dönüyor! İşte yeni sezon başlama tarihi... Müge Anlı'da çözülen cinayetler ve olaylar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yaparken geride kalan programlarda Palu ailesi, Çam ailesi ve Ecrin Kurnaz gibi birçok konu ele alındı. 2008 yılından bu yana atv ekranlarının vazgeçilmez programı haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar konularını işledi... Sezon arası veren Müge Anlı, yaz döneminde Güven Bana adlı programı sunmaya başladı. Aylar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara dönüyor. Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi.

22.08.2019 09:44 - Son Güncelleme: 22.08.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





