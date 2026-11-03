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21 yıllık arama görselleri Müge Anlı’da ilk kez yayınlandı! Elife Doğrul kaybında kazı bölgesinde sır

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3 Kasım 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Elife Doğrul dosyası yeniden ele alındı. Programda 21 yıl önce yapılan resmi arama ve kazı çalışmalarına ait görseller ilk kez yayınlanırken, cesedin gömüldüğü iddia edilen kazı bölgesindeki sır perdesi aralanmaya çalışıldı.

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Elife Doğrul’un Kayıp Dosyasında Şaşırtan Gelişme

İki çocuk annesi Elife Doğrul'un şüpheli kaybı sonrası başlatılan soruşturmada, kilit tanık Muhammed Baycur ile birlikte olayın yaşandığı Söke'deki Bağarası mevkiine gidildi. Canlı yayında ekranlara getirilen arşiv fotoğraflarında kadavra köpeğinin işaret ettiği nokta ile tanığın gösterdiği alanın uyuşması, "Cesedin yeri sonradan değiştirildi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Elife Doğrul’un Sır Kaybında Kızından Şok Çağrı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında çocuklarını görmek için geldiği sırada ortadan kaybolan 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın çağrısıyla açılan dosyada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kayınbiraderlere Yurtdışı Yasağı: Şüpheli Kayıp Araştırılıyor

Şüpheli kayıpla ilgili Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol kararı verilirken, olayın üzerindeki sır perdesi canlı yayında ele alınan incelemelerle aralanıyor.

Muhammed Baycur, Cesedin Bulunduğu Yeri Gösterdi

SÖKE'DEKİ TARLADA OLAY YERİ İNCELEMESİ

Davanın kilit tanıklarından Muhammed Baycur, program ekibiyle birlikte cesedi gördüğünü öne sürdüğü Aydın Söke'deki Bağarası mevkiindeki tarlaya gitti.

Ceset Bulunduğu İddia Edilen Alan Canlı Yayında Anlatıldı

Olay gecesini anlatan Baycur, "Arabayı direğin orada park ettik. Otların arasında çıplak ayaklı bir ceset yatıyordu. Metin 'Buldum' deyip beni çağırdı ve cesede 10-15 metre mesafedeki alanı kazmamı söyledi" ifadelerini kullandı.

Talip Bey’den Şaşırtan İddia: Aranan Nokta Farklı Yerde

Ancak Talip Bey, 21 yıl önce polisin arama yaptığı noktanın aynı yer olmadığını, sazlık alan ve incir ağacı etrafındaki konumların uyuşmadığını savundu.

21 Yıl Önceki Arama Görselleri İlk Kez Ekranlarda

21 YILLIK ARAMA GÖRSELLERİ İLK KEZ YAYINLANDI

Müge Anlı, cinayetten yaklaşık 2 yıl sonra bölgede yapılan resmi arama ve kazı çalışmalarına ait arşiv fotoğraflarını ekranlara getirdi.

Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da Elife Doğrul gelişmesi
Kadavra Köpeği, Tanık Muhammed’in Gösterdiği Yeri Buldu

Fotoğraflarda kadavra köpeğinin tam da tanık Muhammed'in işaret ettiği noktaya tepki verdiği ve yeri eşelemeye başladığı görüldü.

Ceset Yer Değiştirdi mi? Şüpheler Güçleniyor

Dönem içinde yapılan kazılardan bir sonuç alınamamış olması, Metin Musacalı'nın yakalanma veya şantaj korkusuyla cesedin yerini sonradan değiştirmiş olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Canlı Yayında Metin Musacalı Hakkında Şok İddialar

CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN İDDİALAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Elife Doğrul cinayetiyle ilgili sırlar çözülmeye çalışılırken, Talip Musacalı'nın kızı Melisa Musacalı canlı yayına bağlandı. Melisa Musacalı, amcası Metin Musacalı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Meral’i Dövme ve Tehdit İddiaları Canlı Yayında

MERAL'İ OVAYA GÖTÜRÜP DÖVDÜ

Melisa, amcası Metin Musacalı'nın eşi Meral'i öldürme amacıyla ovaya götürdüğünü öne sürdü. Sinyal takibi yapılmasın diye telefonunun yol kenarındaki bir taşın altına bırakıldığını belirten Melisa, Meral yengesinin orada darp edildiğini ve suçlamaları kabul etmesi için baskı gördüğünü iddia etti.

Aile İçinde Gizli Zarflar ve Şok İthamlar

TEHDİT VE ZARF SKANDALI

Aile içinde dükkanlara ve arabalara bırakılan, Meral hakkında ithamlar içeren gizli mektuplar/zarflar atıldığını belirten Melisa, bu zarfların kimler tarafından bırakıldığına dair aile içinde büyük bir şüphe olduğunu, ancak karakola gidilmediğini ifade etti. Melisa, söz konusu mektuplarda Meral'in çocuk yapıp aldırdığı yönünde ifadelerin yer aldığını söyledi.

Taciz İddiası: Metin Musacalı Yine Gündemde

TACİZ İDDİASI

Melisa'nın ardından Talip Musacalı da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Talip bey, Metin'in kayınçosunun karısı olan Fatoş'un da Metin tarafından restorana götürüldüğünü ve taciz girişimine maruz kaldığını, bu durumu Fatoş'un kendilerine anlattığını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

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