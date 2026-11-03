21 yıllık arama görselleri Müge Anlı’da ilk kez yayınlandı! Elife Doğrul kaybında kazı bölgesinde sır
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 3 Kasım 2026 tarihli yayınında, 2003 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Elife Doğrul dosyası yeniden ele alındı. Programda 21 yıl önce yapılan resmi arama ve kazı çalışmalarına ait görseller ilk kez yayınlanırken, cesedin gömüldüğü iddia edilen kazı bölgesindeki sır perdesi aralanmaya çalışıldı.
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