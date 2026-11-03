TACİZ İDDİASI

Melisa'nın ardından Talip Musacalı da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Talip bey, Metin'in kayınçosunun karısı olan Fatoş'un da Metin tarafından restorana götürüldüğünü ve taciz girişimine maruz kaldığını, bu durumu Fatoş'un kendilerine anlattığını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)