162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati
Yeni Zelanda'da 1864 yılında Arthur Beverly tarafından icat edilen ve o günden bu yana hiç kurulma ihtiyacı duymadan çalışan Beverly Saati, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Geleneksel yay veya piller yerine enerjisini tamamen atmosferdeki sıcaklık ve basınç değişimlerinden alan bu eşsiz mekanizma, teorik olarak sonsuza kadar çalışabilecek kapasitesiyle günümüzdeki "Atmos" saatlerinin de öncüsü kabul ediliyor.
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