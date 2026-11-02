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162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Yeni Zelanda'da 1864 yılında Arthur Beverly tarafından icat edilen ve o günden bu yana hiç kurulma ihtiyacı duymadan çalışan Beverly Saati, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Geleneksel yay veya piller yerine enerjisini tamamen atmosferdeki sıcaklık ve basınç değişimlerinden alan bu eşsiz mekanizma, teorik olarak sonsuza kadar çalışabilecek kapasitesiyle günümüzdeki "Atmos" saatlerinin de öncüsü kabul ediliyor.

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162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Dünyanın en sıra dışı zaman ölçüm araçlarından biri olan ve 162 yıldır hiç kurulmadan çalışmaya devam eden Beverly Saati, hem mekanik yapısı hem de enerji kaynağıyla bilim dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

BEVERLY SAATİ: 162 YILDIR KURULMADAN ÇALIŞIYOR

Yeni Zelanda'nın Otago Üniversitesi'nde yer alan Beverly Saati, 162 yıldır çalışmaya devam ediyor.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Üniversite içerisinde ise bu saat, Fizik Departmanı'nın 3. katındaki lobide sergileniyor.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Atlas Obscura'da yer alan makaleye göre bu saat, Arthur Beverly tarafından 1864 yılında icat edildi.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

ATMOSFERİK DEĞİŞİMLER VE HAVA BASINCIYLA ÇALIŞAN BİR SİSTEM

Futility Closet'ın makalesine göre bu saat enerjisini geleneksel yay veya ağırlıklardan değil, atmosferdeki sıcaklık ve basınç değişimlerinden alır.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Sızdırmaz kutu içerisindeki yaklaşık 28 litre hava, sıcaklık ve basınç değiştikçe genleşir veya büzüşür.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Sistemin çalışma prensibi ve hassasiyeti hakkında şu ifadeler kullanılmaktadır:

"Sıcaklık değişimleri, saatin çalışmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir, hatta sadece 6 derece Fahrenheit'lık (yaklaşık 3.3 derece Celsius) bir günlük sıcaklık değişimi bile saatin 1 hafta boyunca çalışmasını sürdürmesine yetecek enerjiyi sağlar."

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Bu enerji üretiminin boyutu, günlük sıcaklık değişimiyle yaklaşık 450 gram bir ağırlığı yaklaşık 2.5 cm yukarı kaldıracak düzeydedir.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Çalışma mantığı bakımından bu sistem, daha sonra geliştirilen ticari "Atmos" saatlerinin de erken bir öncüsü kabul edilmektedir.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

TARİH BOYUNCA YAŞANAN KESİNTİLER

Her ne kadar prensipte sonsuza kadar çalışabilecek gibi tasarlanmış olsa da, saat zaman zaman bazı dış müdahaleler, bina taşınmaları veya mekanik bakım gereksinimleri nedeniyle durmuştur.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Saatin bugüne kadar birkaç kez durduğu şu sözlerle ifade edilmektedir:

"Geçmişte birkaç kez durdu; bunlardan biri, 1978 yılında birinin saati kurcalaması sonucu 3 hafta boyunca durdurulmasıydı."

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Cihazın en dikkat çekici özelliği, hiç kurulmaya ihtiyaç duymadan çalışmaya devam edebilmesi ve teorik olarak sonsuza kadar çalışabilecek olmasıdır.

162 yıldır hiç kurulmadan çalışıyor: Enerjisini havadan alan gizemli Beverly Saati

Bu durum da günlük sıcaklık dalgalanmalarıyla saatin ana yayını kurmaya yetecek mekanik hareketi üretir.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam