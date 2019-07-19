Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?
Karaciğer ve safra kesesini tamamen temizlediği ortaya çıkan diken üzümünün sağlık açısından vücudumuza birçok faydası bulunuyor. Genellikle kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yetişen diken üzümü nedir? Diken üzümü, diğer üzümlerden biraz farklıdır. Diken üzümü antibakteriyel, anti-fungal ve anti-protozoal özelliklere sahiptir. Bakterilerin insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyona neden olmasını önler. Peki, diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir? İşte diken üzümünün faydaları...
ENFEKSİYON İLE MÜCADELE EDER
Diken üzümü antibakteriyel, anti-fungal ve anti-protozoal özelliklere sahiptir. Bakterilerin insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyona neden olmasını önler. Bu bitki, boğaz ağrısı, tıkanıklık, sinüzit ve bronşit gibi genel rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
DİYABETİ ÖNLER VE TEDAVİ EDER
Diken üzümü için yapılan araştırmalarda, günde 2-3 kez diken üzümü tüketmenin kan şekeri ve lipit metabolizmasını yaygın bir şekilde kontrol edebileceği gösterilmiştir. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar diken üzümünün insülin duyarlılığını da artırabildiğini bulmuşlardır.
KARACİĞER VE SAFRA KESESİNİ TEMİZLER
Karaciğer kanı temizlemek, hormonları parçalamak, temel besinleri depolamak ve safra üretmekten sorumludur. Diken üzümü, sindirim sürecine ve safra salgılanmasına yardımcı olur. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi sağlığı için, doğal bir safra kesesi yıkama maddesi olarak bilinir.