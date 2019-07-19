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Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

Karaciğer ve safra kesesini tamamen temizlediği ortaya çıkan diken üzümünün sağlık açısından vücudumuza birçok faydası bulunuyor. Genellikle kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yetişen diken üzümü nedir? Diken üzümü, diğer üzümlerden biraz farklıdır. Diken üzümü antibakteriyel, anti-fungal ve anti-protozoal özelliklere sahiptir. Bakterilerin insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyona neden olmasını önler. Peki, diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir? İşte diken üzümünün faydaları...

19.07.2019 14:15 - Son Güncelleme: 19.07.2019 14:32
Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

ENFEKSİYON İLE MÜCADELE EDER

Diken üzümü antibakteriyel, anti-fungal ve anti-protozoal özelliklere sahiptir. Bakterilerin insan hücrelerine bağlanmasını ve enfeksiyona neden olmasını önler. Bu bitki, boğaz ağrısı, tıkanıklık, sinüzit ve bronşit gibi genel rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

DİYABETİ ÖNLER VE TEDAVİ EDER

Diken üzümü için yapılan araştırmalarda, günde 2-3 kez diken üzümü tüketmenin kan şekeri ve lipit metabolizmasını yaygın bir şekilde kontrol edebileceği gösterilmiştir. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar diken üzümünün insülin duyarlılığını da artırabildiğini bulmuşlardır.

Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Çalışmalar bu bitkinin hipertansiyon, kalp ritmi, kardiyomiyopati ve iskemik kalp hastalığının iyileştirilmesinde etkili bir doğal ilaç olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

METABOLİK SENDROM İLE MÜCADELE

2014 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, diken üzümü takviyesinin, vücuttaki oksidatif stresi bastırabildiğini ve metabolik sendromla mücadelede önemli bir rol oynadığını buldu.

Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

KARACİĞER VE SAFRA KESESİNİ TEMİZLER

Karaciğer kanı temizlemek, hormonları parçalamak, temel besinleri depolamak ve safra üretmekten sorumludur. Diken üzümü, sindirim sürecine ve safra salgılanmasına yardımcı olur. Ayrıca karaciğer ve safra kesesi sağlığı için, doğal bir safra kesesi yıkama maddesi olarak bilinir.

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