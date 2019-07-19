Mucizevi besin: Diken üzümü! Diken üzümü hangi hastalıklara iyi gelir?

DİYABETİ ÖNLER VE TEDAVİ EDER

Diken üzümü için yapılan araştırmalarda, günde 2-3 kez diken üzümü tüketmenin kan şekeri ve lipit metabolizmasını yaygın bir şekilde kontrol edebileceği gösterilmiştir. Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar diken üzümünün insülin duyarlılığını da artırabildiğini bulmuşlardır.