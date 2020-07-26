Modeminize patates taktığınızda olanlara inanamayacaksınız! İşte ilginç pratik bilgiler...

Makarna kurtarıcı yemeklerimizden biri. Evde yemek olmadığında, karınlar aç ama bekleme sabrı olmadığında direkt sarıldığımız besinlerden biri. İtalya gibi, makarnayı çok seven ülkelerde ise makarna yapmak, bir sanat gibi görülüyor. Peki sizde o acele ile makarna suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse ölümcül bir hata yapıyorsunuz demektir.