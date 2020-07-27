Buralardan geçmek yürek ister! İşte dünyanın en tehlikeli yolları! Tüyler ürpertiyor...
Bu yollardan geçmek yürek ister! Dünyanın pek çok yerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da tehlikeli yollar bulunuyor. Bu yollar, tehlikeli olduğu kadar macera tutkunu insanların da ilgisini çekiyor. İşte tehlikeli olmalarına rağmen ısrarla turistlerin geçmeye çalıştığı o yollar...
Atlantik Okyanus Yolu, Norveç
Norveç'in orta batısında yer alan Atlantik Yolu'nda dünyanın en güzel manzaraları eşliğinde sürüş yapmak mümkün. Atlantik Yolu, sizi yemyeşil kıyı manzaralarından seyrine doyum olmayan kayalıklar boyunca Hustadvika Misafir Evi'ne götürmekle kalmayıp ufakta muhteşem bir güneş batımını yaşatabilir. Fakat bu heybetli yolda, tek karşılaşılan güzel manzaralar olamayabiliyor. Atlantik Okyanus Yolu, yola doğru vuran dalgalar ve keskin mi keskin virajları yüzünden dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. Güneşli ve sakin bir yaz günü ile sağlam bir fırtına arasındaki fark gerçekten büyüktür.
Fakat bu yolda okyanus sakin de olsa, yollar okyanus ile taşsa da yaşayacağınız tecrübe, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı olacaktır. Pek çok otomobil testinin ve otomobil reklam filminin de burada çekildiğini belirtelim. Bugüne kadar pek çok fırtınalı hava koşuluna da şahit olan bu yolda, özellikle turistlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Eski Axenstrasse, İsviçre
Keskin dönemeçlerin, 3,4 kilometrelik Merkezi İsviçre'nin dik ve dar zig zag yollarında uçurum gibi sarp rampaların adıdır Eski Axenstrasse. Eğer yüksekten korkuyorsanız E41 rotasının yanından geçen eski yoldan uzak durmanız tavsiye ediliyor. Yolun dimdik inişleri, yılan gibi kıvrımlı dönüşleri ve virajları dikkat çekiyor.
Yapılan düzenlemeler arasında muhteşem Sisikon köyünün trafikten kurtarılması, iç geçirten manzaralarıyla Riemenstalden ve Morschach'ın modernleştirilmiş bağlantıları bulunuyor. Panaromik manzarası ile turistleri çeken dünyaca ünlü eski yol ise şimdi sadece bisikletlere ve yayalara açık, diğer araçlar yeni yolu kullanmak zorunda. Kısacası bölge, eski Axenstrasse'nin etkisiyle turizm açısından daha da gelişmeye yüz tutmuş durumda. Yolun, Lucerne Gölü'nün doğu tarafında kalan manzarasına da sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Carretera de Sa Calobra, İspanya
Kayalık bir koyda bulunan sevimli Port de Sa Calobra köyüne ulaşmak için tek yol olan 13 kilometrelik Calobra yolu, İspanya'nın meşhur Mayorka Adaları'nda konumlanmış dünyanın en iyi manzaralarına sahip bir yol. Yola uzaktan bakınca bir yılan gibi kıvrım kıvrım yolları, sizi alıp götürmeye yetiyor. Uzun ve ıslak bir parça spagettiyi yere düşürdüğünüzü düşünün, işte yolun yapısı tam da bu manzarayı andırıyor. Mayorka'dan Sa Calobra Koyu'na kadar 800'den fazla viraj olduğu söyleniyor. Bu yol, 1932'de Sa Calobra'da çok az yaşayan kişi varken inşa edildiğinde bile, yılana benzeyen eşsiz yapısıyla günümüzde en özel yollardan birisi olacağı neredeyse kesinmiş.