Buralardan geçmek yürek ister! İşte dünyanın en tehlikeli yolları! Tüyler ürpertiyor...

Carretera de Sa Calobra, İspanya

Kayalık bir koyda bulunan sevimli Port de Sa Calobra köyüne ulaşmak için tek yol olan 13 kilometrelik Calobra yolu, İspanya'nın meşhur Mayorka Adaları'nda konumlanmış dünyanın en iyi manzaralarına sahip bir yol. Yola uzaktan bakınca bir yılan gibi kıvrım kıvrım yolları, sizi alıp götürmeye yetiyor. Uzun ve ıslak bir parça spagettiyi yere düşürdüğünüzü düşünün, işte yolun yapısı tam da bu manzarayı andırıyor. Mayorka'dan Sa Calobra Koyu'na kadar 800'den fazla viraj olduğu söyleniyor. Bu yol, 1932'de Sa Calobra'da çok az yaşayan kişi varken inşa edildiğinde bile, yılana benzeyen eşsiz yapısıyla günümüzde en özel yollardan birisi olacağı neredeyse kesinmiş.