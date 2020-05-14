Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?
Koronavirüs sonrasında yaşanacak değişimler henüz bilinmezken, moda endüstrisinde kriz zamanlarında bile yenilikler devam ediyor. Yapılan son yenilikte, İngiliz trend tahmin şirketi WGSN'nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri belirledi. İşte 2022'de moda olacak renkler...
14.05.2020 16:50
- Son Güncelleme: 14.05.2020 17:04
Corona virüs sonrası nelerin değişeceğini hayal etmek zor olsa da tarih, her zaman kriz zamanlarında yeniliğin sürdüğünü kanıtladı. Moda endüstrisi de bu yenilikte yerini alıyor. İngiliz trend tahmin şirketi WGSN'nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri ortaya çıkarmak için bir araya geldi.
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