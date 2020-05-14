Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

Corona virüs sonrası nelerin değişeceğini hayal etmek zor olsa da tarih, her zaman kriz zamanlarında yeniliğin sürdüğünü kanıtladı. Moda endüstrisi de bu yenilikte yerini alıyor. İngiliz trend tahmin şirketi WGSN'nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri ortaya çıkarmak için bir araya geldi.