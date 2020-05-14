RAMAZAN İMSAKİYE
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Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

Koronavirüs sonrasında yaşanacak değişimler henüz bilinmezken, moda endüstrisinde kriz zamanlarında bile yenilikler devam ediyor. Yapılan son yenilikte, İngiliz trend tahmin şirketi WGSN'nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri belirledi. İşte 2022'de moda olacak renkler...

14.05.2020 16:50 - Son Güncelleme: 14.05.2020 17:04
Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

Corona virüs sonrası nelerin değişeceğini hayal etmek zor olsa da tarih, her zaman kriz zamanlarında yeniliğin sürdüğünü kanıtladı. Moda endüstrisi de bu yenilikte yerini alıyor. İngiliz trend tahmin şirketi WGSN'nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri ortaya çıkarmak için bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

ORKİDE PEMBESİ

"Pozitifliği yaratmanın harika bir yolu" olarak kullanımının öne çıkacağı tahmin edilen canlı pembenin, özellikle mayo ve gece kıyafetlerinde çok kullanılması bekleniyor.

Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

ZEYTİNYAĞI YEŞİLİ

Elektrik yeşili demode, zeytinyağı yeşili ise trend haline geliyor. Bu zengin rengin iş, iç çamaşırı, ayakkabı, aksesuarlarda baskın bir şekilde kullanılması bekleniyor.

Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

TEREYAĞI SARISI

Sarımsı krem rengi, hazır giyim parçalarında görülmeye devam edecek ve iç çamaşırı koleksiyonlarında daha çok yer alacak.

Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

MANGO SORBE RENGİ

Parlak turuncu ve sarıdan oluşan yüksek enerjili rengin deniz giyimi ve spor giyimde öne çıkması bekleniyor.

Moda dünyasında 2022'nin renk trendleri belirlendi! Hangi renkler moda olacak?

ATLANTİK MAVİSİ

Organik çivit tonu ile okyanus mavisi karışımı rengin temel giyim ve spor giyimde yer alacağı tahmin ediliyor.

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