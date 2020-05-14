İşe gitmek için çıktı hayatının şokunu yaşadı! Sokak köpekleri saldırdı

"BACAĞINA YAPIŞMIŞTI"

Mahalle sakini Himmet Demircan, "Sabah saatlerinde bir kadın sesi duydum. Camdan baktım bir kadın köpek saldırısına uğruyordu. Kadının bacağına yapışmış, silkeliyordu. Ben camdan ne kadar sesle müdahale etsem de kadın aynı şekilde çırpınıyordu. 3-4 tane köpek vardı. Bu durum daha önce de meydana gelmişti. Bire bir şahit oldum. Ben çok üzüldüm. 4-5 tane böyle olaya şahit oldum. Yetkililere iletmeme rağmen sonuç alamadım." diye konuştu.

"ESKİSİ KADAR SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA ŞİKAYET ALMIYORUZ"

Öte yandan sokak hayvanları ile alakalı gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi, ilçede çalışmaları artırdı. Özellikle ormana yakın bölgelerde sokak hayvanları ile ilgili yoğun bir çalışma yapıldığı belirtilirken, sokak hayvanlarının veteriner işlerine alındıktan sonra kısırlaştırıldığı ve bütün aşılarının yapıldığı bilgisi verildi.

Sultangazi İlçesi'nde son dönemlerde sokak hayvanları ile alakalı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye ekipleri çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle ormana yakın olan bölgelerde çalışmalarını hızlandırarak önlem almaya çalışıyor. Veteriner İşleri Hekimi Muhammed Koç ise yaptığı açıklamada sokak hayvanları konusunun hep takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ve ekiplerin sahada devamlı yer aldığını söyledi.