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Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

Sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam şişliği sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı. Vücudunda gördüğü şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...

23.12.2022 13:58 - Son Güncelleme:
Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

Sırtındaki şişlikten çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adam sivilce zannetti gördükleri mide bulandırdı, meğer kurtmuş...

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Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

Sivilce zannetti sırtından çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın gördükleri mide bulandırdı meğer bakın neymiş!

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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