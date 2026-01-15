Miraç Kandili orucu: 15 Ocak 2026 iftar vakti saat kaçta?

MİRAÇ KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

Fikriyat'ta yer alan bilgiye göre, "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa denilmektedir.

Peygamber Efendimizin atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti oldukça fazladır.