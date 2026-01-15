PODCAST CANLI YAYIN

Miraç Kandili orucu: 15 Ocak 2026 iftar vakti saat kaçta?

Miraç Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar için 15 Ocak Perşembe günü iftar vakitleri netleşti. Diyanet takvimine göre Ankara'da iftar 17.53'te, İstanbul'da 18.07'de, İzmir'de ise 18.21'de yapılacak.

Müslümanlar için müstesna bir yere sahip olan Miraç gecesi, derin bir tefekkür ve ibadet fırsatı sunuyor. Bu mübarek gece, insanlara Allah'ı (CC) hatırlatan, gönülleri arındıran ve güzel amellere yönelmeye vesile olan hayırlı zaman dilimleri arasında yer alıyor. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin ilahi huzura yükselişini ifade etmesi bakımından büyük bir anlam taşıyor.

İL İL MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ (15 OCAK 2026)

İstanbul İftar: 18:07

Ankara İftar: 17:54

İzmir İftar: 18:21

Bursa İftar: 18:09

81 İL İFTAR VAKİTLERİ (15 OCAK 2026)

İl İftar Vakti
Adana 17:52
Adıyaman 17:38
Afyonkarahisar 18:07
Ağrı 17:14
Amasya 17:40
Ankara 17:54
Antalya 18:11
Artvin 17:15
Aydın 18:20
Balıkesir 18:15
Bilecik 18:05
Bingöl 17:26
Bitlis 17:21
Bolu 17:57
Burdur 18:10
Bursa 18:09
Çanakkale 18:19
Çankırı 17:49
Çorum 17:44
Denizli 18:15
İl İftar Vakti
Diyarbakır 17:30
Edirne 18:15
Elazığ 17:32
Erzincan 17:28
Erzurum 17:21
Eskişehir 18:04
Gaziantep 17:43
Giresun 17:29
Gümüşhane 17:26
Hakkari 17:17
Hatay 17:50
Isparta 18:09
Mersin 17:55
İstanbul 18:07
İzmir 18:21
Kars 17:11
Kastamonu 17:46
Kayseri 17:47
Kırklareli 18:12
Kırşehir 17:51
İl İftar Vakti
Kocaeli 18:04
Konya 18:01
Kütahya 18:07
Malatya 17:36
Manisa 18:19
Kahramanmaraş 17:44
Mardin 17:29
Muğla 18:19
Muş 17:23
Nevşehir 17:50
Niğde 17:52
Ordu 17:31
Rize 17:21
Sakarya 18:02
Samsun 17:37
Siirt 17:23
Sinop 17:39
Sivas 17:38
Tekirdağ 18:13
Tokat 17:38
İl İftar Vakti
Trabzon 17:24
Tunceli 17:30
Şanlıurfa 17:38
Uşak 18:11
Van 17:16
Yozgat 17:47
Zonguldak 17:54
Aksaray 17:54
Bayburt 17:24
Karaman 18:00
Kırıkkale 17:52
Batman 17:26
Şırnak 17:22
Bartın 17:52
Ardahan 17:11
Iğdır 17:09
Yalova 18:07
Karabük 17:52
Kilis 17:45
Osmaniye 17:48
Düzce 17:58
MİRAÇ KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

Fikriyat'ta yer alan bilgiye göre, "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa denilmektedir.

Peygamber Efendimizin atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti oldukça fazladır.

🔹 Pek çok hadiste belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) : "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Buradan hareketle, Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah'a olan kulluk vazifemiz açısından önemlidir.

Miraç Kandili’ni nasıl ihya etmeliyiz? Uzman isimden Miraç Gecesi için ibadet tavsiyeleri
3 aylar olarak bilenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında çokça merak edilen konulardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi vermiştir:

🔹 "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandili'nde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur.

🔹 Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.

