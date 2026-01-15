Miraç Kandili orucu: 15 Ocak 2026 iftar vakti saat kaçta?

3 aylar olarak bilenen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında çokça merak edilen konulardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi vermiştir:
🔹 "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).