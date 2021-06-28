Milyonların merak ettiği yer! Adli Tıp Kurumu kapılarını ilk kez açtı

"Hem Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hem de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında ATK'nın, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu tüm il merkezlerinde grup başkanlığı olarak teşkilatlanması şeklinde bir hedef oluşturuldu. Bu hedefler doğrultusunda yeni grup başkanlıklarımız oluşturuluyoruz. Böylece 17 ilde grup başkanlığı düzeyinde hizmet verir hale geleceğiz. Bu anlamda da çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bir yandan da grup başkanlıklarımızın hizmet binalarını yeniliyoruz. Bu çerçevede yerelde etkin ve en hızlı şekilde hizmet sunmak, merkezde sunduğumuz hizmetleri aynı standartlarla tüm il merkezlerimizde yaygınlaştırmak için büyük bir çaba içerisindeyiz."