Milyonların merak ettiği yer! Adli Tıp Kurumu kapılarını ilk kez açtı
Hemen hemen her adli olayda adı duyulan Adli Tıp Kurumu, hemen hemen herkesin merak ettiği bir yer. Türkiye'de yargı mekanizmasının talepleri üzerine, adli olayları ve delilleri irdeleyerek tarafsız bilirkişi raporları hazırlayan Adli Tıp Kurumu (ATK), kapılarını açtı.
Yaklaşık 8 yıldır Adli Tıp Kurumu Başkanlığını üstlenen Yalçın Büyük, ilk röportajını verirken, kurumda yılda yaklaşık 500 bin dosyanın işlem gördüğünü ve bunların büyük bir titizlikle incelendiğini belirtti.
Büyük, ATK'nin 100 yılı aşkın tarihi birikimin getirmiş olduğu avantajlarından istifade ederek, adaletin tecellisi için yargı makamlarına ihtiyaç duyduklarında çözüm ortağı olarak katkıda bulunduğunu söyledi.
"Hem Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hem de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında ATK'nın, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu tüm il merkezlerinde grup başkanlığı olarak teşkilatlanması şeklinde bir hedef oluşturuldu. Bu hedefler doğrultusunda yeni grup başkanlıklarımız oluşturuluyoruz. Böylece 17 ilde grup başkanlığı düzeyinde hizmet verir hale geleceğiz. Bu anlamda da çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bir yandan da grup başkanlıklarımızın hizmet binalarını yeniliyoruz. Bu çerçevede yerelde etkin ve en hızlı şekilde hizmet sunmak, merkezde sunduğumuz hizmetleri aynı standartlarla tüm il merkezlerimizde yaygınlaştırmak için büyük bir çaba içerisindeyiz."
Yalçın Büyük, teknolojik anlamda üst düzey cihazlara sahip olduklarını dile getirerek, "Bugün gerçekten dünyadaki en başarılı kriminal laboratuvarda teknolojik olarak ne varsa fazlasıyla kurumumuzda var. Gerek insan gücü anlamında gerekse teknolojik cihaz bakımından hiç de onlardan farklı durumda olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakanlığımız bizim geliştirdiğimiz projeleri ciddi şekilde desteklemekte. Bu da kurumsal anlamda sürekli gelişmemize katkı sağlamakta." diye konuştu.
YILDA 100 BİNİN ÜZERİNDE DNA ANALİZİ
Biyoloji İhtisas Dairesi'nin yılda 100 binin üzerinde DNA analizi gerçekleştirdiğine dikkati çeken Büyük, bu daireyi diğer illerdeki grup başkanlıklarının 5'inde de kurduklarını, bununla da yetinmeyip, özellikle DNA ile kimliklendirmeye ihtiyaç duyulduğu anda vatandaşın beklemeden bu hizmeti alabilmesi için "Acil DNA Laboratuvarları"nı geliştirdiklerini anlattı.