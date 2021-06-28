Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren iş insanı kaz üretimine başladı! 4 yılda sayıyı 100 kat artırdı
Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalışan Elazığlı Edip Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere yaptığı "ülkenize yatırım yapın" çağrısına kulak verdi ve memleketine kaz çiftliği kurdu. Yıldırım, 1500 adet kazla başladığı çiftlikteki sayıyı 100 kat artırarak 150 bin adete çıkardı.
28.06.2021 13:35
- Son Güncelleme: 28.06.2021 13:39
Elazığ Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.
Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı. Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.
Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.
Çiftliklerde 5 aylık bakım ve beslemenin ardından kesime getirilen kazlar, belirlenen birim fiyattan geri alınıyor. Kurulan modern kesimhanede yapılan kesimin ardından etler paketlenip yurt içi ve dışında satışa sunulacak.
"SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK MODELİNİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"
Yıldırım, AA muhabirine, inşaat sektöründe kazandığı tecrübe ve birikimleriyle Almanya'da kendi işini kurmayı planlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine memleketinde yatırım yaptığını söyledi.