Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren iş insanı kaz üretimine başladı! 4 yılda sayıyı 100 kat artırdı

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı. Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.