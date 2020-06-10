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Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde dün yeni normalde kaldırılan ilk yasaklar belli oldu. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından, yapılan açıklamada kalkan yasaklar tek tek sıralandı. En çok merak edilen konuların başında gelen düğün salonları için de tarih verildi. İşte Başkan Erdoğan'ın tek tek açıkladığı kararlar:

10.06.2020 09:38 - Son Güncelleme: 10.06.2020 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





