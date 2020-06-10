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Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde dün yeni normalde kaldırılan ilk yasaklar belli oldu. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından, yapılan açıklamada kalkan yasaklar tek tek sıralandı. En çok merak edilen konuların başında gelen düğün salonları için de tarih verildi. İşte Başkan Erdoğan'ın tek tek açıkladığı kararlar:

10.06.2020 09:38 - Son Güncelleme: 10.06.2020 09:38
Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

65 YAŞA YASAK KALKTI
Uzun süredir dışarı çıkamayan ve bir süredir pazar günleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlara yasak kalktı. Yeni karara göre 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

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Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

18 YAŞ ALTINA SERBEST
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı.

Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

NİKAH SALONLARI AÇILIYOR
Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

24.00'E ÇIKARILDI
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'idi. Son açıklamaya göre kapanış saati değişti. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

Milyonların gözü bu toplantıdaydı! İşte kaldırılan yasaklar

SİNEMA 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN SERBEST
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

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