Adeta beyin yakıyor! Bu zeka testinde gizlenen kelebek, yarasa ve ördeği hiç kimse bulamıyor

Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hicbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.