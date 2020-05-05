Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...
Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda kullanılan Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Osmanlı' sorusunun cevabı ne? İşte dikkat çeken sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünden kareler...
05.05.2020 00:52
- Son Güncelleme: 05.05.2020 01:07
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