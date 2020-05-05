RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda kullanılan Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Osmanlı' sorusunun cevabı ne? İşte dikkat çeken sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünden kareler...

05.05.2020 00:52 - Son Güncelleme: 05.05.2020 01:07
Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlılarda kullanılan Usul-ı tahaffuz ifadesinin günümüzdeki karşılığı hangisidir?" sorusu damga vurdu.

Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Osmanlı' sorusunun cevabı ne?

Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

İşte dikkat çeken sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünden kareler...

Milyoner'e damga vuran soru! Bakın o kelimenin Osmanlı'daki anlamı neymiş: Usul-ı tahaffuzun günümüzdeki karşılığı...

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