RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 30 bin TL değerindeki 'Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?' sorusu damga vurdu. Yarışmacı, 2 jokeri olmasına rağmen risk aldı ve soruyu yanlış cevapladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

12.05.2020 00:55 - Son Güncelleme: 12.05.2020 01:03
Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 30 bin TL değerindeki 'Hangisi buğdaygiller familyasına dahil bir bitkidir?' sorusu damga vurdu.

Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

Yarışmacı, 2 jokeri olmasına rağmen risk aldı ve soruyu yanlış cevapladı.

Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

Milyoner'de dikkat çeken 30 bin liralık 'buğday' sorusu: Jokeri olmasına rağmen risk aldı, yanlış cevapladı

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