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Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye vatandaşların büyük ilgisini çekti. Eminönü'nde bulunan ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar dakikalarca bilet alabilmek için sırada bekledi.

08.12.2019 17:09 - Son Güncelleme: 08.12.2019 17:09
Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu.

Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul

Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan fotoğraflandı. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.

Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler.

Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul

Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul
Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul
Milli Piyango bileti alabilmek için dakikalarca sırada beklediler! Yer: İstanbul
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