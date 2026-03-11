MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY'UN HAYATI

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN BİR HAYAT

Türk edebiyatında milli ve manevi duyguları güçlü şekilde işleyen isimlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. Babası, Fatih Camii medrese hocalarından Kosova doğumlu Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Buhara'dan Anadolu'ya göç eden bir aileden gelen Emine Şerif Hanım'dı.

Babasının ebced hesabıyla doğum tarihine karşılık geldiği için "Ragif" adını verdiği Ersoy'a, annesi ve arkadaşları telaffuzu daha kolay olduğu için"Akif" diye seslenmeye başladı. Zamanla bu isim onun hayatında kalıcı hale geldi.