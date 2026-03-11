ZORLUKLAR VE MESLEK SEÇİMİ
Rüştiyeden mezun olduktan sonra dönemin saygın eğitim kurumlarından Mülkiye İdadisi'ne kayıt yaptıran Ersoy'un hayatı kısa sürede değişti. 1888'de babasını kaybetmesi ve ertesi yıl yaşanan büyük Fatih yangınında evlerinin yanması nedeniyle aile maddi sıkıntıya düştü.
Meslek sahibi olabilmek için Mülkiye'den ayrılan Ersoy, yeni açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdi. 1893 yılında baytarlık bölümünü birincilikle tamamladı.
Okul yıllarında yalnızca derslerinde değil sporda da aktif olan Akif güreş, yüzme, uzun yürüyüş ve koşu gibi branşlarla ilgilendi, atletizm yarışlarına katıldı.