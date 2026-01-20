Mihriban Yılmaz'ın katili Fatih İnan'ın ifadesi ortaya çıktı: Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm | Ses kaydı iddiası

Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim. Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."