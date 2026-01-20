Mihriban Yılmaz'ın katili Fatih İnan'ın ifadesi ortaya çıktı: Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm | Ses kaydı iddiası
İzmir'de Mihriban Yılmaz'ı öldürüp cesedini ormana gömdüğünü itiraf eden Fatih İnan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Fatih İnan, konuşmalarının kayda alındığını fark edince paniğe kapıldığını savunurken, Mihriban Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü kabul etti. Soruşturma derinleştikçe İnan'ın, 2023'te Manisa'da hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüyle de bağlantılı olduğu belirlendi.
