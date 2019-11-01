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Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri

Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Migros Uno kampanyası, MPİ'nin 28.08.2019 tarihli ve
24951361-255.01.02-E.8113 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 28.10.2019 tarihinde yapılan çekilişe 18.056 katılım gerçekleşmiştir. Peki, Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri kimlerdir. İşte liste liste Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları...

01.11.2019 07:59 - Son Güncelleme: 01.11.2019 08:26
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
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