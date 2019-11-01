Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri
Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Migros Uno kampanyası, MPİ'nin 28.08.2019 tarihli ve
24951361-255.01.02-E.8113 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 28.10.2019 tarihinde yapılan çekilişe 18.056 katılım gerçekleşmiştir. Peki, Migros Uno kampanyasının asil ve yedek talihlileri kimlerdir. İşte liste liste Migros Uno kampanyası çekiliş sonuçları...
01.11.2019 07:59
- Son Güncelleme: 01.11.2019 08:26
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