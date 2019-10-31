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BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM tarafından yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda birçok sürpriz ürün bulunuyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. BİM aktüel kataloğunda özellikle uygun fiyatla yer alan Huawei Y5 ve Xiaomi Redmi Go cihazları dikkat çekiyor. Peki, BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte ürünlerin listesi ve fiyatları...

31.10.2019 22:50 - Son Güncelleme: 31.10.2019 22:50
BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

1 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merakla araştırılıyor. Bir süredir merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlandı. Katalogda bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte o ürünler...

BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

Huawei Y5

• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP
• Yüz Tanıma
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5.45'' Ekran Boyutu
• Batarya 3020 mAh
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Android 8.1.0

BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

Xiaomi Redmi Go

• Android 8.1 Oreo
• Quad-Core 1.4 GHz 4 Çekirdek
• Batarya 3000 mah
• 5.00'' Ekran Boyutu
• Arka Kamera 8 MP, Ön Kamera 5 MP, Arka Flaş
• Dahili Hafıza 8 GB, Ram 1 GB

BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

Kiwi Çay Makinesi KTM 2907

• 0,9 lt çay demliği
• Tasarruflu demleme sistemi
• 1,8 lt. su ısıtma kapasitesi
• Çıkarılabilir paslanmaz filtre
• Paslanmaz gizli rezistans
• Aşırı ısınma koruması
• Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanabilme

BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi
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