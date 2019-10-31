BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi

1 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merakla araştırılıyor. Bir süredir merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlandı. Katalogda bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte o ürünler...