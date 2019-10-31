BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda iki telefonda uygun fiyat fırsatı! İşte sürpriz ürünler listesi
Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM tarafından yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda birçok sürpriz ürün bulunuyor. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. BİM aktüel kataloğunda özellikle uygun fiyatla yer alan Huawei Y5 ve Xiaomi Redmi Go cihazları dikkat çekiyor. Peki, BİM 1 Kasım Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte ürünlerin listesi ve fiyatları...
31.10.2019 22:50
- Son Güncelleme: 31.10.2019 22:50
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