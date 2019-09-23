Migros Nestle Trendyol hediye çeki çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı! İşte 200 TL hediye çeki kazananlar
Migros marketlerde Money Kart ile tek seferde 15 TL'lik Nestle Kahvaltılık Gevrek alışverişi yapan vatandaşlar 200 TL'lik trendyol hediye çeki çekilişine katıldı. Kazanan talihliler 23 Eylül tarihinde Takvim Gazetesi Türkiye Baskısı'nda duyuruldu. Asıl talihlilerin 8 Ekim, yedek talihlilerin 23 Ekim tarihine kadar ilanda belirtilen adrese şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekiyor. Böylelikle talihliler ikramiyelerini almaya hak kazanacaklar. İşte Migros Nestle Trendyol hediye çeki çekiliş sonuçları isim listesi...
23.09.2019 10:15
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