Günlük burç yorumları –23 Eylül 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Eylül Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
23.09.2019 09:24
- Son Güncelleme: 23.09.2019 09:24
KOÇ:
Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Hava değişiminde soğuk algınlığına dikkat!
BOĞA:
Baskı altında tuttuğunuz gizli enerjinizi kişisel hobilerinize aktarmak istiyor ve bu alanda sizi ifade eden çalışmalara yöneliyorsunuz. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, bazı sırlarına ortak olacaksınız. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız.
İKİZLER:
Ay'ın bulunduğu konum para evinizi etkiliyor. Mantık dengeniz para hareketine bağlı gelişiyor. Bugün kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Kendiniz dahil, çevrenizdeki bir çok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz.
YENGEÇ:
Ay, burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, bilinçaltı tepkilerinizi mutlaka dizginlemek zorundasınız. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu olacak.
ASLAN:
Çevresel ilişkilerinizi yeniden irdeleme gereği duyuyorsunuz. Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.