Günlük burç yorumları –23 Eylül 2019 Pazartesi

BOĞA:

Baskı altında tuttuğunuz gizli enerjinizi kişisel hobilerinize aktarmak istiyor ve bu alanda sizi ifade eden çalışmalara yöneliyorsunuz. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, bazı sırlarına ortak olacaksınız. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız.