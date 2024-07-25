Migros Garnier Nutrisse Kampanyası çekiliş sonuçları 25 Temmuz 2024 | Migros Garnier Nutrisse Kampanyası kazananları asil ve yedek isim listesi

Migros Garnier Nutrisse Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Dyson Airwrap Complete, 10.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki, 5.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki, 1.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Migros Garnier Nutrisse Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Dyson Airwrap Complete, 10.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki, 5.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki, 1.000 TL değerinde Money Pro Kart Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Dyson Airwrap Complete kazanan asil talihliler
Dyson Airwrap Complete kazanan yedek talihliler