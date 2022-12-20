MİGROS çekiliş SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 20 Aralık MİGROS Nestle SMA kampanyası ASİL-YEDEK çekiliş sonuçları! 500 TL çek, iPhone 13, Dyson Süpürge, Airpods Pro...

Migros Nestle SMA kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Kampanyaya katılan yüzlerce kişi sonuçlara göre kazananların yer aldığı isim listesini araştırmaya başladı. Haberimizde asil ve yedek talihlilerin yer aldığı listeyi paylaştık. İşte detaylar!