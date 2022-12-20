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Haberler Yaşam BİM 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımda! İndirim başladı! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...

BİM 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımda! İndirim başladı! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...

Bu hafta BİM'de neler var sorusu yanıt buldu. 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıdadan züccaciyeye envai çeşit üründe indirim başladı. 2023 yılbaşı yaklaşırken marketler yeni kampanyalar başlattı. Bu marketler içerisinde yer alan BİM zincir marketlerinde bu hafta Starcom Retro Fener (34,50 TL), Kışlık Oduncu Gömlek (125 TL), Cadbury Karamel Dolgulu Bol Sütlü Çikolata (19,50), Alo Toz Deterjan 8 kg (127,50 TL)...

20.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:38
Bu hafta BİM’de neler var? 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef’s tava...

BİM her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler kataloğunu satışa sunuyor. Bu hafta gıda, tekstil, elektronik ve ev yaşam ürünlerinde indirimler başladı. Yeni haftada market alışverişine çıkmaya hazırlanan vatandaşlara duyuru geldi. Peki Bu hafta BİM'de neler var? İşte 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...

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Bu hafta BİM’de neler var? 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef’s tava...

BU HAFA BİM'DE NELER VAR?

Dost Probiyotik Yoğurt 1 kg (27,50 TL)

Seğmen Bingöl&Sivas Balı 460 gr (59,50 TL)

Tat Kornişon Turşusu 680 g (24,50 TL)

Herby Bitki Çayı Çeşitleri (16,50 TL)

Bu hafta BİM’de neler var? 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef’s tava...

Cadbury Karamel Dolgulu Bol Sütlü Çikolata (19,50)

Lindt Lindor Kakao Dolgulu Sütlü Çikolata 200 g (79 TL)

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Mini Çikolata Bar 200 g (39,50)

Bu hafta BİM’de neler var? 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef’s tava...

Alpina Yuvarlak Kek Kalıbı ve 12'li Muffın Kalıbı (109 TL)

Bonera Gold Cam Kapaklı Ezme Sahan (159 TL)

Paşabahçe Live Beautiful Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 380 cc (15 TL)

Chef's Pro Wok Tava (119 TL)

Kışlık Oduncu Gömlek (125 TL)

Bu hafta BİM’de neler var? 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef’s tava...

Molinella Yolluk (109 TL)

Molinella Soft Tv Battaniye (149 TL)

Dolgulu Kırlent (32,50 TL)

Gold Desen Yolluk (109 TL)

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