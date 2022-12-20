BİM 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımda! İndirim başladı! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...
Bu hafta BİM'de neler var sorusu yanıt buldu. 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıdadan züccaciyeye envai çeşit üründe indirim başladı. 2023 yılbaşı yaklaşırken marketler yeni kampanyalar başlattı. Bu marketler içerisinde yer alan BİM zincir marketlerinde bu hafta Starcom Retro Fener (34,50 TL), Kışlık Oduncu Gömlek (125 TL), Cadbury Karamel Dolgulu Bol Sütlü Çikolata (19,50), Alo Toz Deterjan 8 kg (127,50 TL)...
20.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 20.12.2022 09:38
BİM her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler kataloğunu satışa sunuyor. Bu hafta gıda, tekstil, elektronik ve ev yaşam ürünlerinde indirimler başladı. Yeni haftada market alışverişine çıkmaya hazırlanan vatandaşlara duyuru geldi. Peki Bu hafta BİM'de neler var? İşte 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...