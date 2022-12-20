BİM 20-23 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımda! İndirim başladı! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...

BİM her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler kataloğunu satışa sunuyor. Bu hafta gıda, tekstil, elektronik ve ev yaşam ürünlerinde indirimler başladı. Yeni haftada market alışverişine çıkmaya hazırlanan vatandaşlara duyuru geldi. Peki Bu hafta BİM'de neler var? İşte 20-23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! Alo toz deterjan 8 kg 127,50 TL! Yoğurt, bal, bitki çayı, Chef's tava...