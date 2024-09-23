Migros Algida Ev Tipi Dondurma Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi…

Migros Algida Ev Tipi Dondurma Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 21.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56676 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte ASİL-YEDEK isim listesi…
Migros Algida Ev Tipi Dondurma Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 15 Plus 128 GB, Dyson V15S Islak Kuru Süpürge, Smeg DCF02CREU 50's Style Filtre Kahve Makinesi, Tefal EY8018 Easy Fry & Grill & XXL Az Yağlı Fritöz Airfryer, 6,5 Litre Kapasite Hava ile Kızartma & Izgara, Electrolux Blender E4TB1, JBL Go 3 Mavi Pembe Taşınabilir Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör kazanan talihlilerin ASİL-YEDEK isim listesi…
Apple iPhone 15 Plus 128 GB kazanan asil talihliler
Apple iPhone 15 Plus 128 GB kazanan yedek talihliler