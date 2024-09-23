Migros Algida Ev Tipi Dondurma Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte ASİL-YEDEK isim listesi…

Migros Algida Ev Tipi Dondurma Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 21.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56676 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte ASİL-YEDEK isim listesi…