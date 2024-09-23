Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 24.07.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-59090 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte Apple iPhone 15 Pro 128GB, GoPro Hero 12 Black Creator Edition Aksiyon Kamera, Apple Watch Series 9 GPS 41mm kazanan asil ve yedek talihliler...