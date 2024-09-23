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Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 24.07.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-59090 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte Apple iPhone 15 Pro 128GB, GoPro Hero 12 Black Creator Edition Aksiyon Kamera, Apple Watch Series 9 GPS 41mm kazanan asil ve yedek talihliler...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 07:01 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 07:01
Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 1

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 15 Pro 128GB, GoPro Hero 12 Black Creator Edition Aksiyon Kamera, Apple Watch Series 9 GPS 41mm kazanan asil ve yedek talihliler...

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 2

Apple iPhone 15 Pro 128GB kazanan asil talihliler

Getir Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 3

Apple iPhone 15 Pro 128GB kazanan yedek talihliler

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