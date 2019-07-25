Mide bulantısı ve baş dönmesine ilginç çözüm: Uyurken başucunuza limon koyun!

Limonun faydaları hakkında en ilginç bilgilere hazır mısınız? Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Ancak tüketmeden bile faydalı olacağını pek bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda, vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...

25.07.2019 14:19 - Son Güncelleme: 25.07.2019 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





