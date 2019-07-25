Mide bulantısı ve baş dönmesine ilginç çözüm: Uyurken başucunuza limon koyun!
Limonun faydaları hakkında en ilginç bilgilere hazır mısınız? Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Ancak tüketmeden bile faydalı olacağını pek bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda, vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...
Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte cevaplar...