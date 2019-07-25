Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca... Şoke eden olay!

Vahşi hayvanların doğada yaşadığı karşılaşmalar oldukça merak uyandırıyor. Bu bağlamda Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan Piton en korkulan canlıların arasında yer almaktadır. Bu haberimizde bazı görüntüler derledik. Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü... Piton değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır.

25.07.2019 12:49 - Son Güncelleme: 25.07.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





