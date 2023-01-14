MGM o tarihe sinyal çaktı! Kutup soğukları kapıya dayandı! 'Panik yapmayın' uyarısı! 5 günlük HAVA DURUMU RAPORU! İstanbul, Ankara, İzmir...
Hava durumu raporu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sebebi ise beklenen karın halen yağmamış olması. Ocak ayının ikinci haftasını da geride bıraktık. Şubat ayına adım adım giderken, karın ne zaman yağacağı merak konusu. Son dakika haberine göre beklenen duyuru yapıldı. 81 ilde yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiriyor. O tarihlere dikkat çekildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımlarken kara kış için de uyarı verildi. Peki kar yağacak mı, hangi illere yağacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu!
Bir sıcak bir soğuk günler bitiyor. Karın yağacağı tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu raporu yakından takip edilirken bir süredir beklenen kar için o tarihe dikkat çekildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde vatandaşlar kar yağışını bekliyor. Peki kar ne zaman yağacak? 'Panik yapmayın' uyarısı yapıldı! İşte 5 günlük HAVA DURUMU RAPORU ve diğer detaylar...
HAFTA SONUNA DİKKAT!
MGM'nin paylaştığı haritalı hava durumu tahmin raporuna bakıldığında hafta sonu birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor.
Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.