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Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Kahramanmaraş'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi. Altınsoylu, bin 42 pet bardağa ektiği tohumların 900'ünün fide verdiğini söyledi.

06.02.2019 19:54 - Son Güncelleme: 06.02.2019 19:56
Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Kahramanmaraş'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi. Altınsoylu, bin 42 pet bardağa ektiği tohumların 900'ünün fide verdiğini söyledi.

Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Onikişubat ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Harun Altınsoylu, son zamanlarda sebze fiyatlarının artması üzerine sebzeleri kendi evinde yetiştirmeye karar verdi.

Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Apartmanda yaşayan Altınsoylu, bahçesi olmadığı için 600 lira harcayarak evin salonunu seraya dönüştürdü.

Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Bin 42 tane pet bardağa domates, salatalık, biber ve kornişon tohumları eken Altınsoylu, sera kurmasının sebebinin artan sebze fiyatları olduğunu ifade etti.

Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu

Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu.

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