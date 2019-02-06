Meyve-sebze fiyatları artınca evinin salonuna kendi serasını kurdu
Kahramanmaraş'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi. Altınsoylu, bin 42 pet bardağa ektiği tohumların 900'ünün fide verdiğini söyledi.
06.02.2019 19:54 - Son Güncelleme: 06.02.2019 19:56
Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu.
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