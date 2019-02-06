Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti
Murat Yıldırım'ın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster son bölümdeki yarışmacı Cuma Kervankran, sözleriyle izleyicinin gönlünü fethetti. 15 bin hedefi olan Kervankran, yarışmadan 7 bin 500 TL ile ayrıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm tüm soru ve cevapları...
06.02.2019 16:44 - Son Güncelleme: 06.02.2019 16:59
500 TL'LİK SORU
Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini şu sözlerle tanımlayarak seyircinin de gönlünü fethetti: Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz.
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