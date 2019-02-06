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Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

Murat Yıldırım'ın sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster son bölümdeki yarışmacı Cuma Kervankran, sözleriyle izleyicinin gönlünü fethetti. 15 bin hedefi olan Kervankran, yarışmadan 7 bin 500 TL ile ayrıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm tüm soru ve cevapları...

06.02.2019 16:44 - Son Güncelleme: 06.02.2019 16:59
Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümdeki yarışmacı Cuma Kervankran, samimi cevaplarıyla izleyicinin gönlünü fethetti.

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

Kim Milyoner Olmak İster'in 801. bölümünde yarışan Cuma Kervankran, en dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi mezunu olan Cuma Bey, yarışmada 15 bin TL kazanmayı hedefliyordu, yedi bin 500 TL kazanarak yarışmadan ayrıldı .

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

Heyecandan eli yüzü ter içinde kalan Cuma Bey, yarışmaya eşi ve 2 çocuğunun ısrarlarıyla katılmış.

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

500 TL'LİK SORU

Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini şu sözlerle tanımlayarak seyircinin de gönlünü fethetti: Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz.

Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti
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