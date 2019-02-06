Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışan Cuma Kervankran izleyicilerin gönlünü fethetti

500 TL'LİK SORU

Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini şu sözlerle tanımlayarak seyircinin de gönlünü fethetti: Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz.