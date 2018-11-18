Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili, çok sayıda vatandaşımız için merak konusu oldu.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili bu yıl ne zaman kutlanacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorular arasında. Mevlid Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstleneceği çeşitli etkinlikler ile ihya edilecek. Rebiülevvel ayının 12'inci gecesinde idrak edilecek olan Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte merak edilen detaylar...
18 Kasım 2018 Pazar, 19:13:23 Güncelleme: 19:25:20
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
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