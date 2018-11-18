Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua

Mevlid Kandili, çok sayıda vatandaşımız için merak konusu oldu.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili bu yıl ne zaman kutlanacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok sorulan sorular arasında. Mevlid Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üstleneceği çeşitli etkinlikler ile ihya edilecek. Rebiülevvel ayının 12'inci gecesinde idrak edilecek olan Mevlid Kandili bu yıl hangi güne denk geliyor? Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte merak edilen detaylar...

18 Kasım 2018 Pazar, 19:13:23 Güncelleme: 19:25:20
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olması nedeniyle dünyadaki Müslümanlar için büyük önem arz etmekte. Bu yıl da her yıl olduğu gibi Mevlid Kandili'nin olduğu gece Müslümanlar camilere akın edecek, gün boyu çeşitli ibadetler ederek günün anlam ve önemini idrak edecek.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

Bu kutsal günü her anlamıyla yaşamak isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili ne zaman? sorusunun yanı sıra Mevlid Kandili'nde hangi dualar edilir? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? gibi soruların cevaplarını da arıyor. İşte bu kutsal gün ile ilgili detaylar...

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

Peygamberimizin doğumunun sene- i devriyesinin heyecanı artık bütün dünyayı kaplamaya başladı. İnsanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere Rabb'imizin gönderdiği yüce Peygamberimizin doğumu, bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Hicri Takvim'e göre 12 Rebiülevvel tarihinde idrak edilen bu önemli güne artık sayılı günler kaldı.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde okunacak dua
Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandilinde okunacak dua

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2018 Mevlid Kandili Gecesi, 19 Kasım Pazartesi idrak edilecek.

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