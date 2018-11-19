Mevlid Kandili kutlama mesajları: En güzel kandil mesajları! 2018 Resimli Mevlid Kandili mesajları
Mevlid Kandili Müslümanların en kutsal günlerinden biridir. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandili, bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadet edilerek geçirilecek. Ayrıca camilere akın edecek olan milyonlarca Müslüman, birbirinin kandilini de kutlayacak. Sizin için en güzel Mevlid Kandili kutlama mesajlarını takvim.com.tr olarak derledik. İşte en güzel kandil mesajları, resimli Mevlid Kandili kutlama mesajları...
Mevlid Kandili bu yıl da her yıl olduğu gibi Müslümanlarca ibadet edilerek geçirilecek. Mevlid Kandili bu yıl 19 Kasım 2018 Pazartesi gününe denk geldi. Müslümanların ibadethanelere akın edeceği bu günde, eller semaya yükselecek. Ayrıca Müslümanlar birbirlerinin de kandilini kutlayacak. İşte en güzel resimli Mevlid Kandili mesajları, Mevlid Kandili kutlama mesajları...
KANDİL MESAJLARI 2018
RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Mevlid Kandili mesajları, her yıl gelenek haline gelen ve en çok paylaşılan konulardan bir tanesi. Milyonlarca kişi dua dolu paylaşımlar yaparak bu önemli günde sevdiklerini unutmuyor. 'Hayırlı Kandiller' veya 'Kandiliniz Mübarek Olsun' seçenekli birçok mevlid kandili mesajı için hemen ilerleyebilirsiniz.
* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.
Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.