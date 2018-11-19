Mevlid Kandili kutlama mesajları: En güzel kandil mesajları! 2018 Resimli Mevlid Kandili mesajları

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..