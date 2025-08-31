Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌙 MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak için idrak edilen en özel gecelerden biridir. Bu gecede yapılacak ibadetler, hem Allah'a yakınlaşmak hem de manevi huzura erişmek için önem taşır.

📖 Kur'an-ı Kerim Okumak

Kandil gecelerinde en faziletli ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu hem kişinin kalbine nur olur hem de sevabına sevap katılır.

🤲 Tövbe ve İstiğfar

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Ben günde yüz kere istiğfar ederim" buyurmuştur. Bu gece bol bol "Estağfirullah" diyerek günahların affı için Allah'a yönelmek gerekir. Seyyidü'l İstiğfar duası da özellikle okunabilir.