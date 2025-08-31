takvim-logo

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili, Müslümanlar için yılın en mübarek gecelerinden biri olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen bu özel zamanda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişi dualar, tesbihler ve zikirlerle anılıyor.

author-1
takvim.com.tr
Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili'nde eller semaya açılıyor, gönüller salât-ü selamlarla huzura eriyor. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler, hangi tesbihlerin ve zikirlerin okunacağını merak ediyor. Diyanet'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Mevlid Kandili gecesi bolca istiğfar etmek, salavat getirmek ve Kur'an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetler arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌙 MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER

  • Salât-ü Selamlar:
    Hz. Peygamber'e en kısa şekilde

    • "Allahümme salli alâ Muhammed"

    • "Sallallahu aleyhi ve sellem"

    • "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"
      şeklinde salât-ü selam getirilir.

    Salavatın belli bir vakti ve sayısı bulunmamaktadır. Mümin dilediği kadar salavat getirebilir.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

  • Tesbih Namazında Okunacak Tesbih:
    "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm."

  • Diğer Zikirler:

    • "Lâ ilâhe illallah"

    • "Estağfirullah"

    • "Sübhânallah"

    • "Elhamdülillah"

    • "Allahu ekber"

    • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

    • "Allah" zikri

Bu dualar ve zikirler, hem bağışlanma hem de gönül huzuru için okunur.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌙 Hatm-i Enbiya Uygulaması

Mevlid Kandili gecesinde uygulanabilecek ibadetlerden biri de Hatm-i Enbiyadır. Büyük İslam alimlerinin tavsiye ettiği bu ibadet, dört peygamberin Kur'an'da geçen duaları üzerine kuruludur.

  1. Başlangıç: 1 Fatiha ve 3 İhlas okunur, sevabı peygamberlere ve İslam büyüklerine bağışlanır.

  2. Okunacak Dualar ve Salavatlar:

    • 100 defa Salavat-ı Şerife

    • 500 defa Hz. Âdem'in duası: "Rabbena zalemnâ enfusenâ…"

    • 100 defa Salavat-ı Şerife

    • 500 defa Hz. Eyyub'un duası: "Rabbi innî messeniyad-durru…"

    • 100 defa Salavat-ı Şerife

    • 500 defa Hz. Yunus'un duası: "Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minezzâlimîn."

    • 100 defa Salavat-ı Şerife

    • 500 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm."

    • 100 defa Salavat-ı Şerife

İbadet tamamlandıktan sonra dua ve niyaz edilir.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌙 Tövbe ve İstiğfar

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ben günde yüz kere istiğfar ederim." (Müslim, Zikir, 42)

Bu gece, Seyyidü'l-İstiğfar duası okunabilir:

  • Okunuşu:
    "Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-ni'metike aleyye ve ebû'ü bi-zenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiru'z-zünûbe illâ ente."

  • Anlamı:
    "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Elimden geldiğince Sana verdiğim sözdeyim. İşlediğim günahların şerrinden Sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri kabul ederim, günahlarımı itiraf ederim. Beni affet. Günahları yalnız Sen affedersin."

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌙 MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak için idrak edilen en özel gecelerden biridir. Bu gecede yapılacak ibadetler, hem Allah'a yakınlaşmak hem de manevi huzura erişmek için önem taşır.

📖 Kur'an-ı Kerim Okumak

Kandil gecelerinde en faziletli ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu hem kişinin kalbine nur olur hem de sevabına sevap katılır.

🤲 Tövbe ve İstiğfar

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Ben günde yüz kere istiğfar ederim" buyurmuştur. Bu gece bol bol "Estağfirullah" diyerek günahların affı için Allah'a yönelmek gerekir. Seyyidü'l İstiğfar duası da özellikle okunabilir.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌹 Salât-ü Selam Getirmek

Resulullah'a (s.a.v) salât-ü selam getirmek Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetlerindendir.

  • "Allahümme salli alâ Muhammed"

  • "Sallallahu aleyhi ve sellem"

  • "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"

şeklinde salavatlar dilediğiniz sayıda okunabilir.

🕌 Nafile ve Tesbih Namazı

Bu gece kılınabilecek ibadetlerden biri de tesbih namazıdır. Tesbih namazında özel bir tesbih zikri kullanılır:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm."

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🌟 Zikir ve Tesbihler

Kandil gecesi şu zikirlerle geçirilmelidir:

  • "Lâ ilâhe illallah"

  • "Sübhânallah"

  • "Elhamdülillah"

  • "Allahu ekber"

  • "Estağfirullah"

  • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm"

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

🙏 Dua Etmek

Mevlid Kandili, duaların kabul olacağı özel zamanlardandır. Hem dünya hem de ahiret için hayırlı dileklerle dua etmek büyük fazilet taşır.

🌙 Hatm-i Enbiya

İslam alimleri tarafından tavsiye edilen Hatm-i Enbiya, Hz. Âdem, Hz. Eyyub ve Hz. Yunus'un dualarını çokça okumakla yapılan özel bir zikirdir. Bu gece uygulanması sevap ve bereket getirir.

Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?

Fotoğraflar: AA