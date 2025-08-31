Mevlid Kandili 2025 tesbihleri ve zikirleri: Kandil gecesi hangi dualar okunur?
Mevlid Kandili, Müslümanlar için yılın en mübarek gecelerinden biri olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen bu özel zamanda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişi dualar, tesbihler ve zikirlerle anılıyor.
Mevlid Kandili'nde eller semaya açılıyor, gönüller salât-ü selamlarla huzura eriyor. Bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler, hangi tesbihlerin ve zikirlerin okunacağını merak ediyor. Diyanet'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Mevlid Kandili gecesi bolca istiğfar etmek, salavat getirmek ve Kur'an-ı Kerim okumak en faziletli ibadetler arasında yer alıyor.
🌙 MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER
Bu dualar ve zikirler, hem bağışlanma hem de gönül huzuru için okunur.
🌙 Hatm-i Enbiya Uygulaması
Mevlid Kandili gecesinde uygulanabilecek ibadetlerden biri de Hatm-i Enbiyadır. Büyük İslam alimlerinin tavsiye ettiği bu ibadet, dört peygamberin Kur'an'da geçen duaları üzerine kuruludur.
Başlangıç: 1 Fatiha ve 3 İhlas okunur, sevabı peygamberlere ve İslam büyüklerine bağışlanır.
Okunacak Dualar ve Salavatlar:
100 defa Salavat-ı Şerife
500 defa Hz. Âdem'in duası:
"Rabbena zalemnâ enfusenâ…"
100 defa Salavat-ı Şerife
500 defa Hz. Eyyub'un duası:
"Rabbi innî messeniyad-durru…"
100 defa Salavat-ı Şerife
500 defa Hz. Yunus'un duası:
"Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minezzâlimîn."
100 defa Salavat-ı Şerife
500 defa
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm."
100 defa Salavat-ı Şerife
İbadet tamamlandıktan sonra dua ve niyaz edilir.
🌙 Tövbe ve İstiğfar
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ben günde yüz kere istiğfar ederim." (Müslim, Zikir, 42)
Bu gece,
Seyyidü'l-İstiğfar duası okunabilir:
Okunuşu: "Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-ni'metike aleyye ve ebû'ü bi-zenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiru'z-zünûbe illâ ente."
Anlamı: "Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Elimden geldiğince Sana verdiğim sözdeyim. İşlediğim günahların şerrinden Sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri kabul ederim, günahlarımı itiraf ederim. Beni affet. Günahları yalnız Sen affedersin."