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Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Metroda birinin bacağının koptuğunu görseniz ne yaparsınız? ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Instagram'da paylaşılan video sosyal medyayı salladı. Bir adamın olay çıkardığı videoya kimse bir türlü anlam veremedi.

15.04.2019 09:30 - Son Güncelleme: 15.04.2019 10:19
Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Yanında manken taşıyan ve videodan anlaşıldığı üzere mankenine 'Wilson' adını veren yolcunun tuhaf davranışları diğer yolcuları korkuttu.

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Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Sokağa uygunsuz şekilde çıktığı için manken Wilson'ın kulağını çeken kişi mankenin su içmesini istedi.

Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken kişi bir süre sonra "Neden bugün pantolon giymedin? Ne diye pantolon giymezsin Wilson?" diye bağırmaya başladı.

Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Sarhoş ya da akli dengesi yerinde olmadığı sanılan kişi daha sonra tekrar mankenden su içmesini istedi.

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