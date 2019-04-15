Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Metroda birinin bacağının koptuğunu görseniz ne yaparsınız? ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Instagram'da paylaşılan video sosyal medyayı salladı. Bir adamın olay çıkardığı videoya kimse bir türlü anlam veremedi.
15.04.2019 09:30
- Son Güncelleme: 15.04.2019 10:19
Yanında manken taşıyan ve videodan anlaşıldığı üzere mankenine 'Wilson' adını veren yolcunun tuhaf davranışları diğer yolcuları korkuttu.
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