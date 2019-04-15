Haberler Web TV Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Metroda ulu orta bacağını kopardı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

15.04.2019 10:17

Metroda birinin bacağının koptuğunu görseniz ne yaparsınız? ABD'nin New York kentinde bir metro hattında geçtiğimiz günlerde yaşanan ve Instagram'da paylaşılan video sosyal medyayı salladı. Bir adamın olay çıkardığı videoya kimse bir türlü anlam veremedi.


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