Metroda iğrenç görüntüler! Sapık suçüstü yakalandı | Video 22.08.2019 16:22

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de gerçekleşen olayda metroda bir sapık ayakta yolculuk eden bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise duruma jet hızıyla müdahale etti. Tacizi engellemek adına yerini genç kıza veren adamın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı. İşte o çirkin anlar.