Meteoroloji'den yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Hava durumu tahminini yenileyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesiden itibaren hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artacağını açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar ise "kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? gibi sorulara yanıt ararken; Meteoroloji'den bekledikleri cevaba yanıt henüz gelmedi. İşte 2 Aralık 2018 Pazar günü hava durumu tahminleri...

2 Aralık 2018 Pazar, 10:42:40 Güncelleme: 10:45:46
Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını belirterek, "Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." dedi.

Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Coşkun, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek haftanın genel meteorolojik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı ve kuzeybatı kesimlerdeki soğuk havanın, hafta sonunda ülkeyi terk etmesinin beklendiğini bildiren Coşkun, "Ülkenin güney kesimlerinde dün kuvvetli sağanak yağışlara neden olan sistemin batı bölgelerimizde etkisini kaybetmesi, doğu bölgelerimizde ise etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Yağışların bugün Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Doğu Anadolu'da bin 800 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Coşkun, pazar günü ise yurt genelinde yağış beklenmediğine dikkati çekerek, hafta başında Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir ılık ve yağışlı sisteminin güney kesimlerden başlayarak ülkeyi etkisi altına alacağını kaydetti.

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