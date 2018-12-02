Meteorolojiden yeni tahmin! Pazartesiden itibaren... 2 Aralık 2018 hava durumu

Yağışların bugün Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Doğu Anadolu'da bin 800 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.