Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde. Ashley Reid ve kocası Jeffrey Pascarella, 15 Nisan 2016'da yaşadıkları iğrenç olay yüzünden kaldıkları otele dava açtı.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 19:57:48 Güncelleme: 20:09:50
Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...
Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde.

Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

Ashley Reid ve kocası Jeffrey Pascarella, 15 Nisan 2016'da yaşadıkları iğrenç olay yüzünden kaldıkları otele dava açtı.

Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

Orada evlenen çift, 30 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon TL) tazminat istiyor.

Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

32 yaşındaki Ashley Reid, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisiyle birlikte iki buçuk sene önce Bahamalar'da tatile çıktı.

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