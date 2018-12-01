Otelde rezalet! Uyandığında yanında kocası yerine başkası...

Dünyanın en çok ziyaret edilen tropikal bölgeleri arasında yer alan Bahamalar, bu sefer kötü bir haberle gündemde. Ashley Reid ve kocası Jeffrey Pascarella, 15 Nisan 2016'da yaşadıkları iğrenç olay yüzünden kaldıkları otele dava açtı.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 19:57:48 Güncelleme: 20:09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





