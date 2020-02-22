Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı | 22 Şubat hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika uyarısında bazı bölgelerimizde kuvvetli yağış, bazılarında kar görüleceği bilgisini paylaştı. Meteoroloji, vatandaşları çığ tehlikesi için uyardı. Peki hangi ilimizde yağış var? Çığ riski hangi bölgeler için geçerli? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat Cumartesi hava durumu...
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde ve doğusunda, Elazığ'ın güneyinde ve doğusunda, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne çevreleri dışında) hafif yağmurlu, Bilecik çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu