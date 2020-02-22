Günlük burç yorumları: 22 Şubat 2020 burç yorumları

BOĞA:

Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.

Ailenin desteğini sana hissettirmesi cesaretini artıracak. Bugün, ticaret hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin. Pratikliğiniz işlerinizi kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız. Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.