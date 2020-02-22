Günlük burç yorumları: 22 Şubat 2020 burç yorumları
22 Şubat 2020 günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda bugün sizi neler bekliyor, öğrenebileceksiniz. 22 Şubat 2020 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan yorumladı. İşte 22 Şubat 2020 Cumartesi günlük burç yorumları.
KOÇ:
Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kombinasyon burcunuz Burcunuzda ilerleyen Venüs , kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor. Yurt dışı olayların hızla gelişeceği bir performans sergileyeceksiniz.
Ailenle birlikte alışverişe çıkabilirsin. İhtiyaçlarını tamamlamak seni mutlu edecektir. Yakın bir arkadaşını eve davet edebilirsin. Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmamanızda fayda var. Yalnız olan Koç'lar aşk için seçici bir tutum sergileyerek en doğru adayı bulabilirsiniz.
BOĞA:
Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.
Ailenin desteğini sana hissettirmesi cesaretini artıracak. Bugün, ticaret hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin. Pratikliğiniz işlerinizi kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız. Bir süre iş dengenizi sağlamış olacaksınız.
İKİZLER:
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
Hafta sonu tatili senin için yoğun başlayabilir. Yakın bir arkadaşınla buluşmak için randevulaşabilirsin. Olayların neden hep aynı yönde ilerlediğini merak ederken verdiği mesajı mutlaka detaylandırmanızda fayda var. Olgunluk güzel yaşanmışlıkların önünü açacaktır
YENGEÇ:
Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.
Hem yaşantında, hem de dış görünüşünde değişim yapma isteğin artıyor. Taşınmak için zaman kolluyorsun. Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Bu da modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.
ASLAN:
Ay'ı zıt burcunuz Kova'da ilerlemesi; birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
Evin eksiklerini almak adına dışarıya çıkabilirsin. Listeni yapmalısın, unuttuğun şeyi almak için tekrar çıkmak zor gelebilir. Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilir uzun süreli planlar yapabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde kendinizi doğru ifade etmeniz katı bazı konuların kilidini açabilir.