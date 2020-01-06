Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Listede o iller var! Yarım metre kar yağacak
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlerde yurt genelinde birçok il için kar yağışı alarmı verildi. Kar kalınlığının bazı illerde yarım metreyi bulacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 6-7 Ocak 2020 hava durumu tahminleri...
Türkiye geç gelen kara kışın etkisi altına girdi. Meteorolojiden arka arkaya kar, fırtına ve şiddetli yağış uyarıları geliyor. Marmara Bölgesi'nin batısı ve İç Anadolu için yoğun kar alarmı verilirken, 7 ilde okulların tatil edildiği haberi geldi. Başkent Ankara'da kar yolları kapatırken, İstanbul şiddetli fırtına ve yağmurla sarsılıyor. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde ise 50 santimi bulacak bir kar yağışı etkili oluyor. İşte meteorolojinin yaptığı son dakika uyarıları ve illerdeki durum:
20 santimi aşan kar yağışı: Meteoroloji ilk olarak Marmara'nın batısı ve iç bölgeler için kar alarmı geçti. Bugün Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) ilçelerinde yoğun kar yağışı var. Kar yağışının 20 santimi aşacağı bildirildi.
50 santimi bulacak kar: Meteorolojiden gelen ikinci kar alarmı içi iç bölgeler için oldu. Kar yağışı özellikle İç Anadolu'nun güneş kesimlerinde etkili oluyor. Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gününe kadar şiddetli kar yağışı var. Bu illerdeki kar yağışının 50 santimi bulabileceği duyuruldu. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitlerinin kapanma ihtimali bulunuyor.
Şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı: Kar yağışının yanı sıra bugün yurtta şiddetli fırtına ve yağmur etkili oluyor. İstanbul, Balıkesir'in kuzey ilçeleri (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Mersin, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Ankara çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok şiddetli fırtına var. Şiddetli yağış ile birlikte etkili olacak fırtına, çatıları uçurup ağaç devrilmelerine sebep olacak. Bu illerde ani sel ve su baskını yaşanma intimali de var. Fırtına ve şiddetli yağış salı günü gecesine kadar etkili olacak. İşte ve kar ve fırtınanın etkisindeki illerimizin 5 günlük hava raporu: