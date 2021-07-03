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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: "Dikkatli ve tedbirli olun"

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öte yandan pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere, yurdun kuzey kesimleri ve İç Anadolu'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul ve Ankara''da hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

03.07.2021 20:46 - Son Güncelleme: 03.07.2021 21:00
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde 1 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların aralıklı ve yerel olarak pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" UYARISI
Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN AZALACAK
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre 4 - 10 Temmuz tarihleri arasında pazar günü doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacak olan hava sıcaklığının pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde biraz artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.