Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: "Dikkatli ve tedbirli olun"
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öte yandan pazar günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere, yurdun kuzey kesimleri ve İç Anadolu'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul ve Ankara''da hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İşte hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...
03.07.2021 20:46
- Son Güncelleme: 03.07.2021 21:00
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN AZALACAK
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre 4 - 10 Temmuz tarihleri arasında pazar günü doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacak olan hava sıcaklığının pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde biraz artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.