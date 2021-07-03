Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor: "Dikkatli ve tedbirli olun"

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN AZALACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre 4 - 10 Temmuz tarihleri arasında pazar günü doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacak olan hava sıcaklığının pazartesi günü kuzey ve iç kesimlerde biraz artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.