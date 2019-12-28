Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.



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