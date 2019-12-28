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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu..Çatalca ve Silivri kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

28.12.2019 19:19 - Son Güncelleme: 28.12.2019 19:20
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

SİLİVRİ'DE DE YAĞIŞ BAŞLADI
Öte yandan Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu.

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