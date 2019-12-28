Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu..Çatalca ve Silivri kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
28.12.2019 19:19
- Son Güncelleme: 28.12.2019 19:20
Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.
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