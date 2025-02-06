Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da işin içindeydi | Kaçış hikayesinde milyonlarca dolarlık borsa vurgunu

Ölüm korkusu yaşayan Abdullah Taşkın, iddiaya göre gelen tüm tehditlere boyun eğmeye başladı. Beylikdüzü'nde bir ofise çağırılan Taşkın T. Yılmaz T. isimli şahsa lüks otomobilini, Akay A.'ya ise Silivri fenerde bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti.

Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı.